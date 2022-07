Firetto: “Il bike sharing sta diventando una realtà, felice di avere contribuito”

“Il bike sharing sta diventando una realtà e sono felice di aver dato inizio a un percorso, condiviso con la città attraverso l’Urban Center, in direzione di una mobilità sostenibile”. Lo dice l’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che continua: “Sono contento che si stia seguendo la strada tracciata che individuava come prioritaria un’idea di futuro della città dettata dal buonsenso, espressa e condivisa da Università, Ordini professionali, associazioni ambientaliste nel corso di riunioni che ricordo appassionate e partecipate. L’arrivo delle bici elettriche sia un viatico per recuperare celermente tutti gli altri progetti di mobilità urbana sostenibile che ancora attendono di essere realizzati e per rispettare le esigenze e le attese dei giovani agrigentini, che meritano una città più vivibile, con meno macchine, con sempre più ampi spazi da vivere per residenti e turisti”.