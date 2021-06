Riapre il viadotto Akragas

Sembrano essere finiti i disagi per gli agrigentini: riapre oggi, 28 giugno, il viadotto Akragas. L’importante ponte , chiuso dal 2017, riapre al traffico leggero dopo i lavori ai piloni ammalorati.

Ed è il sottosegretario alle infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, a rimuovere la sbarra che per anni ha segnato in negativo la viabilità del territorio. “Finalmente siamo fuori da un isolamento viabile che aveva portato ad una circolazione labirintica all’interno della città – ha detto Cancelleri dopo l’incontro di questa mattina in prefettura- non ci fermiamo e già con Anas abbiamo stabilito il nuovo ruolino di marcia che nei prossimi 9 mesi ci dovrà portare a risolvere i problemi relativi al traffico pesante”. “Questo territorio non deve essere dimenticato ed io consegnerò ai siciliani le infrastrutture che meritano, ne sarà ben contento il sindaco con il quale avevo preso questo impegno difficile, la stessa promessa l’avevo avanzata al cartello sociale con il quale l’interlocuzione continua anche per tutta una serie di altre infrastrutture” conclude Cancelleri.