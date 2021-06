Si a luminarie e celebrazioni eucaristiche all’area aperta, no a fuochi d’artificio e bancarelle. Bisognerà aspettare la riunione del comitato di sicurezza in programma domani mattina, 29 giugno, in prefettura, per avere conferma su come Agrigento celebrerà San Calogero ma il sindaco Franco Micciché, sollecitato dai microfoni di AgrigentoOggi, ha già annunciato quello che avverrà per il 5 luglio prossimo, prima domenica dedicata al Santo nero.