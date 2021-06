Riapre il ponte Morandi, ma solo al traffico leggero

Riapre oggi il viadotto “Akragas” di Agrigento. Ad annunciarlo in Prefettura è stato il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, nel corso di un incontro con gli amministratori locali, e le parti sociali del territorio, per fare il punto sullo stato delle infrastrutture per la viabilità dell’Agrigentino.

Il ponte Morandi sarà accessibile solo traffico leggero, in attesa della conclusione di tutti gli interventi, non prima della metà del prossimo anno.

Il sottosegretario Cancelleri, durante l’incontro, ha parlato anche del rischio frana della collina di contrada “Caos”, spesso negli ultimi anni interessata da cedimenti di terreno. “La Regione ha stanziato 7 milioni di euro per la messa in sicurezza, ma ancora non ha deciso neanche e come si deve intervenire”.