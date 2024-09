Riapertura viadotto Morandi ad Agrigento: domande senza risposta e ritardi dei lavori. Miccichè: “La città ha bisogno di risposte”

Nonostante anni di incontri tra i vertici di Anas e l’amministrazione comunale, il Viadotto Manfredi/Morandi resta un problema irrisolto per Agrigento. Ad oggi, non c’è ancora una data certa per la riapertura completa della struttura, e il sindaco Francesco Miccichè si fa portavoce della crescente frustrazione della città.

Il viadotto, fondamentale per la viabilità locale e strategico per i flussi turistici, è al centro di un lungo processo di messa in sicurezza che continua a subire ritardi. Già nel gennaio 2022, l’ingegnere Raffaele Celia di Anas aveva dichiarato che i lavori, suddivisi in cinque contratti per un totale di 47 milioni di euro, avrebbero portato alla riapertura del ponte entro il 2023. Tuttavia, il completamento dei lavori, che riguardano sia il Viadotto Akragas I che Akragas II, è ora previsto non prima del secondo semestre del 2025.

Il sindaco Miccichè, commentando la situazione, ha affermato: “Ritengo dettagliata la relazione ottenuta da Anas, che traccia lo stato attuale dei lavori e prevede la loro conclusione. Tuttavia, non possiamo ritenerci soddisfatti, poiché è impensabile affrontare il 2025, anno in cui Agrigento sarà Capitale Italiana della Cultura, privati di un’arteria fondamentale come il Viadotto Morandi. Continueremo a monitorare con attenzione la prosecuzione dei lavori e sollecitare Anas al rispetto dei programmi.”

Il Sindaco ha inoltre annunciato l’intenzione di richiedere un intervento diretto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, affinché si faccia pressione su Anas per accelerare i lavori. La città non può permettersi ulteriori ritardi, soprattutto in vista dell’importante appuntamento del 2025, quando Agrigento sarà sotto i riflettori internazionali come Capitale Italiana della Cultura.

La frustrazione della comunità cresce, e la richiesta è chiara: serve un intervento rapido e decisivo per ridare alla città una delle sue arterie più importanti.