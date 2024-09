Ad Agrigento, presso l’Hotel Dioscuri a San Leone, Forza Italia ha accolto con entusiasmo Marco Falcone, neo deputato europeo del partito e già ex assessore regionale all’Economia.

L’incontro ha rappresentato un momento di celebrazione per l’ottimo risultato conseguito da Forza Italia, che si è affermata come il primo partito nella provincia di Agrigento e a livello nazionale, grazie anche al forte supporto dei cittadini locali. In particolare, la candidata più votata è stata l’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo.

Falcone ha espresso la sua gratitudine agli amici agrigentini per il loro sostegno e ha promesso di mantenere alta l’attenzione sulle esigenze del territorio agrigentino, stabilendo un efficace collegamento con Bruxelles.

Durante l’evento, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, ha lodato il lavoro del presidente della Regione Renato Schifani e del coordinatore regionale Marcello Caruso per la formazione della lista e la gestione della campagna elettorale. Gallo ha espresso parole di riconoscimento per il loro impegno e per quello di tutti i candidati del partito.

La riunione ha inoltre segnato l’avvio del tesseramento a Forza Italia, che durerà fino al 31 ottobre, con l’obiettivo di consolidare e ampliare il ruolo del partito nella provincia di Agrigento.