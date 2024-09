Dopo due intensi anni di servizio in qualità di comandante del Porto e capo del Compartimento marittimo di Porto Empedocle, il capitano di fregata Antonio Ventriglia ha ceduto il comando al capitano di fregata Agazio Tedesco, per assumere un nuovo prestigioso incarico presso la Direzione marittima dell’Emilia-Romagna. La cerimonia del passaggio di consegne si è tenuta questa mattina nel piazzale della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Porto Empedocle. Il Compartimento marittimo di Porto Empedocle si estende per circa 150 chilometri, abbracciando l’intera provincia di Agrigento, con 12 Comuni costieri ricadenti nell’area di giurisdizione. VIDEO

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

Il cambio di Comando è avvenuto nel corso di una cerimonia solenne, presieduta dal Direttore marittimo della Sicilia occidentale contrammiraglio Raffaele Macauda, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia di Agrigento, ciò a conferma dell’importanza del ruolo della Capitaneria di porto e dello scalo di Porto Empedocle, particolarmente rilevante in ambito commerciale, ma anche nel settore della pesca e del trasporto passeggeri.

Il nuovo comandante, Agazio Tedesco, 43 anni, di origine Calabrese, era in servizio presso la Capitaneria di porto di Vibo Valentia dove ha svolto l’incarico di capo servizio operativo e comandante in II.