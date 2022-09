Riapertura parcheggio pluripiano, il sindaco Miccichè: “Stiamo lavorando sul rinnovo dell’impianto anticendio.”

Riaprirà tra qualche settimana il parcheggio pluripiano di via Empedocle, ad Agrigento. Non c’è una data precisa: l’amministrazione comunale, come riferito dal sindaco Franco Miccichè, sta lavorando sul rinnovo dell’impianto anticendio. La struttura è stata chiusa dall’ente lo scorso 8 settembre, su indicazione dei vigili del fuoco del Comando provinciale, dopo l’incendio che ha distrutto un’autovettura, di proprietà comunale, al piano terra, avvenuto sei giorni prima. Erano stati riscontrati danni all’impianto elettrico e a quello della videosorveglianza. Il responsabile regionale del dipartimento Trasparenza Enti Locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa, chiede all’amministrazione “di valutare l’immediata messa in funzione del pluripiano con i fondi della tassa di soggiorno, visto che, come previsto, si possono spendere per servizi al turismo. E se non è servizio al turismo questo, quale sarebbe il servizio al turismo?”

“Il Comune con la gestione Miccichè, grazie alle iniziative di Codacons- continua Di Rosa- ha introitato circa 200.000 euro dalla società che gestiva il pluripiano ed ancora ne deve introitare altrettanti. Vengano spese le somme necessarie alla riapertura del pluripiano. Una attività che frutta non va chiusa per una spesa che viene solo anticipata”. Subito dopo la chiusura era stato il presidente di Confesercenti , Vittorio Messina, a chiedere interventi immediati: “Il parcheggio- aveva sottolineato- rappresenta un’area di servizio fondamentale per i residenti e per chi frequenta i negozi della via Atenea”.