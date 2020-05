Riaperte palestre e piscine. Le regole sono molto rigide

Riaperte palestre e piscine in Sicilia. Ma alcune strutture, soprattutto pubbliche, non sono ancora pronte a rispettare i rigidi protocolli dell’Inail, e dell’Istituto superiore di sanità.

Le regole sono molto rigide. Per entrare, sia in palestre e piscine, occorre indossare la mascherine e all’ingresso deve essere misurata la temperatura corporea.

Negli spogliatoi si entra per turno e i vestiti e gli attrezzi personali devono essere lasciati fuori nei borsoni e non negli armadietti a meno che non siano costantemente sanificati.

Distanza sempre di almeno un metro da mantenere anche durante l’attività fisica con altri clienti o con gli istruttori, che dovranno indossare la mascherina.

In piscina distanza di almeno 7 metri quadrati in acqua. Nelle piscine bagnini e istruttori devono sempre indossare la mascherine.