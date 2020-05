FUMETTI. CON PANINI COMICS FLASH SBARCA ALL’OMBRA DEI TEMPLI

L’appuntamento con i supereroi piu’ amati e’ per il prossimo 4 giugno quando partiranno ufficialmente le pubblicazioni DC Comics a cura di Panini Comics. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde, editi dal colosso statunitense troveranno, quindi, una nuova casa negli albi e nei volumi della storica casa modenese.

Tra le dieci serie principali dell’Universo DC, distinte in albi spillati monografici confezionati con carta ad alta grammatura e tecniche di stampa all’avanguardia, c’e’ anche Flash, con cadenza mensile e disponibile da giovedi’ 4 giugno in fumetteria e online. Il numero uno della serie e’ una prestigiosa City Edition: la cover e’ infatti ambientata a Napoli.

Un’illustrazione esclusiva realizzata per Panini Comics da Andrea Sorrentino, artista del mondo del fumetto che ha scelto di rappresentare Flash davanti al Vesuvio. Si tratta di un artwork unico, un pezzo da collezione disponibile anche in una versione in serie limitata e rinominata per l’occasione Museum Edition (senza elementi grafici in copertina e stampata a colori su carta Tintoretto da 250 gr).

Il 18 giugno l’operazione si ripete ma questa volta protagonista sara’ la Justice League che Lelio Bonaccorso, artista siciliano, ha deciso di rappresentare nella Valle dei Templi di Agrigento.

Tutti i numeri uno degli albi dedicati ai supereroi saranno speciali City Edition e Museum Edition realizzate da altrettanti maestri del disegno. Oltre ai citati Bonaccorso e Sorrentino spazio a Lee Bermejo, Simone Bianchi, Giorgio Cavazzano, Matteo Cremona, Gabriele Dell’Otto, Emanuela Lupacchino, Milo Manara, Francesco Mattina. Sul sito ufficiale, come sui social, della Panini DC Italia i dettagli e le informazioni delle singole uscite.