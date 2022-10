Rianimazione dell’ospedale di Agrigento, attivi gli esami di endoscopia polmonare e bronchiale

Importante gamma di prestazioni attiva nell’Unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Si tratta dell’endoscopia polmonare e bronchiale di tipo ispettivo e operativo. Nel dettaglio, l’indagine ispettiva consente di poter valutare direttamente lo stato dell’albero tracheobronchiale con evidenza di secrezioni patologiche o eteroplasie mentre quella operativa permette di eseguire prelievi per esami colturali, citologici, chimico-fisici ed istologici. Secondo quanto raccomanda il direttore del reparto, Gerlando Fiorica (nella foto), per l’esecuzione dell’esame è indispensabile trovarsi a digiuno dalla mezzanotte della sera precedente mentre sarà necessario farsi accompagnare da qualcuno visto che durante l’esame si utilizzano dei farmaci che possono indurre sonnolenza, anche se lieve e di breve durata. Necessaria anche un’anamnesi farmacologica: l’uso dei farmaci anticoagulanti andrà preventivamente sospesa. Per eseguire gli esami è possibile prenotarsi attraverso il CUP aziendale o le farmacie con codice ricetta 3322 previa confermatelefonica ai numeri 0922.442358 o 0922442812 del reparto dirianimazione.