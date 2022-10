Nasce ad Agrigento “La Piccola Scuola dei Naturopati” e sarà presentata lunedì 17 ottobre prossimo. Dove? Nella campagna di Elena, in Contrada Santa Lucia. Lei è un insegnante che ha deciso di intendere la scuola in modo diverso, più vicino alla migliore delle maestre, Madre Natura. Con un gruppo di genitori, Elena ha iniziato un percorso di Home- Schooling con laboratori ludici e didattici per fare in modo che i piccini possano apprezzare la bellezza di essere immersi nel verde ed imparare con i piedi per terra e all’aria aperta. Ma è l’ incontro con Ludivine a far mettere in piedi il progetto che abbraccia sia la Scienza che la Spiritualità, alla base di questo percorso didattico ma soprattutto ludico, dove attraverso il gioco, l’arte, il teatro, la ginnastica, il disegno, e tante altre attività i bambini saranno protagonisti di un nuovo modo di pensare e di agire. Ludivine ha seguito , tra le altre cose, anche un percorso quadriennale in Naturopatia e la sua tesi finale è diventato un progetto che ha alla base la profonda ricerca di un metodo di crescita spirituale e scientifico per i bambini e ragazzi. Infatti , appassionata dal teologo e scienziato Theilard de Chardin lo segue nella sua visione sull’evoluzione umana che passa dalla materia allo spirito, grazie ad un processo che definisce “Amorizzazione” e riprendendo il concetto di Jean-Baptiste Lamarck che affermava, un secolo prima di Darwin, che “l’evoluzione non si basa sul più forte che deve scacciare il più debole in termini di competizione, ma al contrario, solo attraverso la collaborazione e la cooperazione una specie possa veramente evolvere.Ogni persona è come una cellula del corpo chiamato Umanità, ogni cellula ha la sua ragion d’essere, ha la sua preziosità, ha una sua vocazione propria”.

Il primo anno di avvio comprende 22 incontri pomeridiani ogni lunedì ed include laboratori per conoscere i 4 elementi fondanti della realtà, i 5 sensi che permettono di conoscere questa realtà, dopo di che si potranno comprendere le fondamenta della medicina di Empedocle. Poi, una grande scienziata Hildegard Von Bingen condurrà alla conoscenza del Regno minerale e della cristalloterapia, il Regno vegetale e l’introduzione alla fitoterapia ed il Regno animale con la pet-therapi. E, ancora, l’esplorazione del Corpo umano e, sempre con un linguaggio adatto ai bambini, ci si avvicinerà al mondo del microcosmo e della quantistica.