Erasmusday 2022, un seminario al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi

Giovedì 13 ottobre a partire dalle 15:00 il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi organizza un seminario di formazione dal titolo “Time tu Move: discovering ways to experience Europe” in occasione degli #ERASMUSDAYS 2022 che si celebrano dal 13 al 15 Ottobre in tutta Europa. Il seminario- rivolto ai docenti dell’istituto- sarà occasione per scoprire più da vicino il programma ERASMUS+, per confrontarsi con altre esperienze, per aprire nuovi orizzonti, ma anche per condividere e diffondere i valori e i racconti del percorso intrapreso dalLiceo Politi nel 2020 a seguito dell’approvazione di un Progetto Azione KA1 Obiettivo Europa: strategie e metodi per un apprendimento significativo. Il progetto vede coinvolti un gruppo di docenti, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Santa Ferrantelli e il DSGA, in due operazioni di mobilità nel Nord Europa. La prima mobilità avrà luogo proprio alla fine del mese ed avrà come destinazione Copenaghen dove il gruppo riceverà la sua formazione partecipando ad un corso sul tema MIND GAMES AT SCHOOL ENHANCING STUDENTS’ COGNITIVE AND PROBLEM SOLVING ABILITIES. “La partecipazione al Programma ERASMUS+- dichiara il Dirigente Santa Ferrantelli- nasce dall’esigenza di aprire la scuola a nuove realtà diverse dal contesto locale offrendo occasioni di confronto personale, sociale e culturale attraverso esperienze, scambi e contatti internazionali. Per garantire una scuola di qualità, la formazione dei docenti è un fattore determinante se arricchita da esperienze in ambiti didattici europei poiché permette di conseguire uno sviluppo professionale più ampio, di sperimentare metodi e strategie didattiche collaborative e di ampliare gli orizzonti culturali. L’internazionalizzazione- ribadisce la docente Rancatore- è al centro del nostro progetto educativo nella consapevolezza che le nuove generazioni debbano avere una formazione che le metta in grado di muoversi in un mondo caratterizzato dalla diversità linguistica e culturale.”

Il seminario di formazione organizzato dal Liceo Politi si aprirà con il videomessaggio del coordinatore nazionale Indire Agenzia Nazionale Erasmus+, dopo il saluto introduttivo del Dirigente ,Santa Ferrantelli, e proseguirà con gli interventi di Alfio Russo, Dirigente scolastico dell’Istituto Anna Frank, di Giovanna Lascari, Dirigente scolastico dell’IISS di Lercara Friddi e dei docenti da lei diretti, Maria Chiara Sorce e Salvatore Fina, di Wilma Greco, Ambasciatrice EPALE – INDIRE- Agenzia Nazionale, e dei docenti del team di progettazione Erasmus+ del Liceo Politi, Claudia Severino, Angela Rancatore e il Salvatore Scimè. Il seminario si chiuderà con la consegna dell’attestato di partecipazione ai presenti.