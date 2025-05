Sono previsti nuovi interventi di manutenzione sulle strade provinciali. L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha infatti aggiudicato l’appalto relativo all’accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade della zona Est.

I lavori saranno eseguiti dall’impresa “Cs Costruzioni Srl”, con sede a Mussomeli (Cl), che ha offerto un ribasso del 31,9721% per un importo contrattuale complessivo di 1.318.000 euro più Iva (compresi 39.540 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Alla gara, effettuata in modalità integralmente telematica, hanno preso parte 300 imprese.

Si tratta di interventi progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali e interamente finanziati con i fondi regionali destinati a Liberi Consorzi Comunali e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria. A breve la firma del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria.

