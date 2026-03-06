Il palazzo degli uffici comunali di piazza Gallo si prepara a cambiare volto. Sono stati infatti aggiudicati i lavori per il restauro e il recupero architettonico dei prospetti esterni dell’ex Tribunale, edificio che negli anni aveva subito interventi poco rispettosi della sua identità originaria, finendo per apparire deturpato rispetto al contesto storico del centro cittadino.

L’intervento punta a restituire dignità e coerenza architettonica al palazzo, recuperando gli elementi decorativi e riportando equilibrio nel disegno urbano di uno degli angoli più significativi del centro storico, tra via Atenea e piazza Gallo.

Il progetto si inserisce inoltre in una visione più ampia di riqualificazione della piazza, che guarda anche all’obiettivo della pedonalizzazione dell’area, con l’idea di rendere questo spazio sempre più fruibile e armonico.

Piazza Gallo rappresenta infatti un piccolo crocevia di storia e architettura: qui convivono edifici simbolo come il Circolo dei Nobili, il caratteristico falso gotico della Camera di Commercio e lo stesso palazzo dell’ex Tribunale.

Nel frattempo, sul fronte della riorganizzazione degli uffici pubblici, è atteso anche il trasferimento della sede provinciale della Guardia di Finanza nell’area dell’ex distretto militare, passaggio che potrebbe contribuire a ridefinire ulteriormente gli equilibri funzionali della zona.

Il restauro del prospetto rappresenta dunque il primo passo per restituire decoro e identità a uno degli spazi urbani più rappresentativi di Agrigento.

Il progetto rientra in un finanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro, concesso nel 2022 dall’assessorato regionale delle Autonomie locali. Una parte significativa delle risorse – oltre 941 mila euro – sarà destinata direttamente all’esecuzione dei lavori, mentre circa 128 mila euro sono previsti per le indagini e le forniture legate al recupero degli elementi architettonici e decorativi. La progettazione e il coordinamento tecnico sono stati affidati allo studio LP2 Studio Architetti Associati, rappresentato dall’architetto Felice La Longa, che si è aggiudicato l’incarico con un ribasso del 3% per un importo complessivo di 163.334,19 euro. L’affidamento comprende l’intero iter tecnico: dalla progettazione di fattibilità fino al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp