Minacciata con un bastone e aggredita dopo avere comunicato al marito la volontà di separarsi. Un trentenne palmese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nei confronti della donna, di qualche anno più giovane anche lei palmese, è stato attivato anche l’iter del “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le vittime di violenza domestica.

La giovane è stata allontanata dalla casa familiare. Il motivo dell’aggressione, secondo quanto ricostruito, sarebbe la volontà della moglie di interrompere la relazione con il coniuge. La vittima è stata portata in ospedale per le cure mediche del caso, poi si è recata dai carabinieri di Palma di Montechiaro e ha raccontato tutto. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Elettra Consoli.

