Ha inseguito in auto una familiare minacciandola e ingiuriandola per questioni legate alla spartizione di alcuni beni. È accaduto ad Agrigento. Protagonisti un trentacinquenne e una trentenne operaia, entrambi agrigentini.

La donna, spaventata e preoccupata, dopo alcune centinaia di metri ha pensato di trovare rifugio nel luogo più sicuro: la Questura. La trentenne ha chiesto aiuto ai poliziotti raccontando le difficoltà di raggiungere un accordo con il familiare sulla divisione di alcune proprietà contese.

