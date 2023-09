L’attesa è finalmente terminata! Venerdì sera segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia culinaria dei fratelli Gabriele e Carmelo Arcieri, noti per le loro pizzerie “La Giara” e “Raranè 2.0”. Questi giovani imprenditori, con radici saldamente ancorate in Sicilia, stanno per presentare il loro nuovo gioiello gastronomico – la rinnovata “La Giara” – un locale che promette di soddisfare le esigenze della loro affezionata clientela e di far crescere ancora di più il loro successo.

Il motto “semu sempri nautri,” traducibile dall’originale siciliano all’italiano come “siamo sempre noi,” sottolinea l’approccio dei fratelli Arcieri: non vogliono dimenticare le loro radici siciliane, né snaturare la loro autentica identità. Tuttavia, sono consapevoli che, nel corso degli anni, sia loro stessi che il loro business hanno subito una notevole crescita, il che ha reso necessario un locale nuovo e più funzionale.

L’investimento che hanno fatto è rimasto nella zona, dimostrando un legame profondo con la comunità locale. Tuttavia, il risultato è un locale completamente rinnovato, progettato per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti e per consentire ai due fratelli di continuare a crescere, evolversi e migliorare nel loro lavoro.

Il trasferimento delle due attività, “La Giara” e “Raranè 2.0,” a pochi metri di distanza dalle loro sedi precedenti, in via Mazzini 219, è un ritorno alle origini per Gabriele Arcieri. Questo è il luogo in cui tutto è cominciato, e ora, con il nuovo locale, stanno compiendo un ulteriore passo avanti nella loro avventura culinaria.

La progettazione e l’arredamento del nuovo locale sono stati curati da Arka Studio di Agrigento, guidato dall’architetto Francesco Bruccoleri. Ogni scelta architettonica e stilistica riflette la personalità dei fratelli e il loro profondo coinvolgimento nel processo di creazione delle loro pizze, giornalmente. L’obiettivo era quello di evolvere la tradizione de La Giara senza stravolgerla, mantenendo intatto lo spirito aziendale e la passione verso i clienti.

Per “La Giara” e i suoi protagonisti, era importante creare uno spazio su misura che unisse l’amore per la tradizione con la vivacità che li ha sempre contraddistinti. Il risultato è un ambiente che vive e respira, unendo il passato e il futuro in un quadro di materia, luce ed emozioni.

Quindi, se siete alla ricerca di autentica cucina siciliana con un tocco moderno e un’atmosfera accogliente, non dovete cercare oltre. “La Giara” dei fratelli Arcieri è pronta ad accogliervi e ad offrirvi un’esperienza gastronomica che vi lascerà senza parole. “Semu sempri nautri” – perché la tradizione e l’innovazione si fondono qui, creando un’esperienza culinaria unica nel suo genere.