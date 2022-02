Resta incastrato nella motozappa mentre lavora in campagna

Un sessantacinquenne, agricoltore, di Menfi è rimasto con una gamba incastrata tra le lame di una motozappa, in un appezzamento di terreno di contrada “Gurra di Mare”, nelle campagne menfitane. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato, anche se l’uomo è stato soccorso soltanto in serata.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Santa Margherita Belice, e i carabinieri della Stazione di Menfi, avvisati dai familiari che erano preoccupati, perché il 65enne non era tornato a casa. Con un’ambulanza del 118, l’agricoltore è stato trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita.