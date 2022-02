Incidente stradale sulla Ss 115, due persone in gravi condizioni

Due persone, coinvolte in un incidente stradale, si trovano ricoverate in prognosi riservata. Si tratta di un diciottenne di Montallegro trasferito, in codice “rosso”, al Trauma center dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, e di una donna, una quarantacinquenne originaria di Partinico, che si trova ricoverata invece all’ospedale “Giovanni Paolo II”, di Sciacca.

Lo scontro si è verificato durante la notte fra venerdì e ieri lungo la strada statale 115, in contrada “Giardinello”, in territorio di Ribera. La donna si trovava alla guida di una Volkswagen T-Cross, mentre il ragazzo era a bordo di un ciclomotore Malaguti 125. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri della Tenenza di Ribera.