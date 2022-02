Parcheggiatore abusivo in centro cittÃ : scatta la denuncia

E’ stato fermato in una delle aree parcheggio del centro cittadino, mentre chiedeva l’obolo agli automobilisti. Un cinquantottenne di Agrigento è stato denunciato alla Procura della Repubblica per attività non autorizzata di parcheggiatore abusivo. A bloccare il parcheggiatore abusivo sono stati i carabinieri della Compagnia di Agrigento.

Non è chiaro se al posteggiatore abusivo siano stati o meno sequestrati soldi. L’attenzione su questo fenomeno resta alta da parte dei militari dell’Arma. Nei parcheggi a pagamento, e nelle aree dove non si paga il ticket, anche per l’emergenza legata al Covid, gli abusivi erano quasi scomparsi. Ogni tanto però qualcuno ritorna.