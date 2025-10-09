Quarantenne in prognosi riservata

Restano critiche le condizioni del quarantenne di Agrigento rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì in via Caduti del Marzabotto, nel quartiere di Villaseta, all’altezza del vecchio centro commerciale.

L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter quando si è scontrato con una Fiat Multipla. L’impatto è stato particolarmente violento e il centauro è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio in codice rosso.

Secondo quanto trapela da fonti ospedaliere, il quarantenne ha riportato un trauma toracico e un trauma cranico. È ricoverato in rianimazione e si trova tuttora in prognosi riservata.

Le ferite riportate sono numerose, con escoriazioni diffuse su tutto il corpo. Decisivo l’uso del casco di protezione, che – secondo i medici – gli ha salvato la vita.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno effettuato i rilievi, hanno sequestrato entrambi i mezzi coinvolti per accertare con precisione la dinamica del sinistro.

L’incidente si è verificato in una strada a senso unico alternato, interessata da cantieri di restyling per la realizzazione di aiuole, marciapiedi, ascensori, parcheggi e brevi piste ciclabili. Leggi anche: Grave incidente a Villaseta: quarantenne lotta per la vita

