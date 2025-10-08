Schianto a Villaseta, centauro agrigentino in codice rosso

AGRIGENTO – Grave incidente a Villaseta. Un quarantenne di Agrigento è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa sera in via Caduti del Marzabotto, nel quartiere di Villaseta, all’altezza del vecchio centro commerciale.

L’uomo viaggiava alla guida di uno scooter quando si è verificato lo scontro con una Fiat Multipla. La strada, interessata da cantieri e a senso unico alternato, potrebbe aver influito sulla dinamica. Il centauro, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incidente.

Da alcuni mesi Villaseta è interessata da cantieri di restyling che riguardano aiuole, marciapiedi, ascensori, parcheggi e brevi piste ciclabili.

