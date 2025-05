E’ stato riconosciuto responsabile, in concorso con altri soggetti, di avere messo a segno numerosi furti e quattro rapine, tra il centro di Agrigento, Villaggio Mosè, San Leone e Villaseta, da gennaio a novembre del 2022. Carmelo Di Maria, 22 anni, residente a Villaseta è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, in esecuzione di un’ordinanza della Procura generale della Corte d’Appello di Palermo. Il giovane agrigentino dovrà scontare la condanna a 6 anni e 3 mesi di reclusione. Dopo la notifica del provvedimento, è stato accompagnato, sempre dai militari dell’Arma, alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

In un paio di occasioni sarebbe entrato in azione in compagnia di altri due ragazzi, all’epoca dei fatti entrambi minori di anni 18. Una ventina sarebbero gli episodi predatori contestati tra l’altro compiuti a danno anche di minorenni. In particolare, fra i vari episodi delittuosi si annoverano: il furto di un borsello, contenente vari documenti, e di uno zaino con all’interno degli attrezzi da lavoro riposti all’interno di un furgone; l’utilizzo fraudolento di una carta di credito provento di precedente furto; il furto con strappo della borsa di una ragazza all’interno di un locale di San Leone; il furto di 600 euro poste all’interno della cassa di un esercizio pubblico di via Mazzini, dopo l’effrazione sulla porta in vetro antipanico del locale.

Ed ancora il furto di un paio di occhiali griffati, dalla vetrina esterna di un’ottica di piazza Pirandello; il furto di 8 paia di occhiali da sole, di varie marche, dalla vetrina espositiva dello stesso negozio di ottica, consumato 24 ore dopo il primo colpo; una rapina, con l’utilizzo di un coltello, nei confronti di un dodicenne, che si passeggiava lungo il viale della Vittoria, al quale ha sottratto la somma di 20 euro e un cellulare; la rapina di alcune banconote, circa 50 euro, attraverso la minaccia di un coltello, al titolare di una rivendita di kebab di via Pirandello, e il furto di 50 euro, e di un telefonino all’interno della cassa di un bar di Porta di Ponte.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp