Ammonta ad oltre 20.000 euro il “colpo” messo a segno in una azienda agricola, di contrada “Finocchio” nelle campagne di Menfi, nel corso delle ore notturne. Portate via le caldaie elettriche e le batterie o accumulatori che stoccano l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici. Ora in mano ad ignoti malviventi. Il bottino, una volta “piazzato” a privati verosimilmente a “nero”, potrebbe fruttare un bel gruzzoletto.

Un furto ben assestato da “gente”, che sapeva come muoversi e cosa cercare, nel perimetro dell’attività lavorativa. A fare l’amara scoperta sono stati i proprietari dell’azienda agricola, alla quale non è rimasto altro da fare, che dare l’allarme, poi, il responsabile si è recato dai carabinieri della Stazione di Menfi, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per furto.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini. Quindi si sono portati sul posto, e tutto il perimetro della struttura commerciale è stata ispezionata ‘palmo a palmo’ della Scientifica, alla ricerca di tracce e impronte.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp