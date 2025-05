E’ stato un successo il torneo di calcio interforze “Un calcio per la legalità”, organizzato dalla Questura di Agrigento, e disputato allo stadio Esseneto. Una giornata all’insegna dello sport e della memoria, dedicata agli appartenenti alle forze dell’ordine che hanno perso la vita in servizio o per cause naturali. Il torneo ha visto sfidarsi con impegno e spirito di squadra le rappresentative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria.

Dopo partite intense ed emozionanti, la classifica finale ha visto trionfare la squadra dei Carabinieri, seguita dalla Polizia Penitenziaria al secondo posto, dalla Guardia di Finanza al terzo e dalla Polizia di Stato al quarto. “Un ringraziamento sincero a tutti i partecipanti e agli organizzatori per aver reso possibile questa giornata all’insegna della legalità e della solidarietà”, ha detto il vicario della Questura, Carlo Mossuto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp