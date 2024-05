Il leader di Italia Viva esprime solidarietà all’ex sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, sottolineando il biasimo mediatico ingiustificato che lo circonda

In una recente dichiarazione a Metropolis sul sito di Repubblica, Matteo Renzi ha affrontato il tema della candidatura di Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento, nelle liste di Stati Uniti d’Europa per le Elezioni Europee. Renzi ha espresso il suo sostegno nei confronti di Zambuto, evidenziando il fango mediatico che ha circondato la sua figura.

Renzi ha sottolineato che Zambuto è stato candidato dal Pd nel 2014 e ha subito una forte pressione mediatica a causa dei suoi affetti familiari. Nonostante ciò, è stato un’icona di Azione nella battaglia contro l’abuso d’ufficio. Renzi ha chiarito che, sebbene si sia parlato di una candidatura ipotetica con Zambuto, per evitare qualsiasi problema nelle liste di Stati Uniti d’Europa, non vi è alcun motivo polemico.

“Marco Zambuto è stato candidato dal Pd nel 2014. E’ stato mediaticamente massacrato per i suoi affetti. E’ stato l’icona di Azione nella battaglia contro l’abuso d’ufficio. Ma siccome si è parlato di una candidatura ipotetica con noi, per evitare qualsiasi problema nelle liste di Stati Uniti d’Europa non vi è alcun appiglio polemico”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica. “Io Zambuto lo candiderei ovunque perchè è una brava persona ma si è scatenato su di lui un fango mediatico”.

Il leader di Italia Viva ha enfatizzato il suo supporto nei confronti di Zambuto, definendolo una brava persona. Ha lamentato il fango mediatico che si è scatenato su di lui, sottolineando che sarebbe pronto a candidarlo ovunque. Renzi lo scorso 27 aprile è stato in città, ufficialmente per una visita alla Valle dei Templi, dove è stato accolto dal direttore del parco Roberto Sciarratta.