I funerali di Mario Mondello si terranno oggi alle 16 nella chiesa di San Gregorio, in via Cavaleri Magazzeni. Poi la salma sarà accompagnata al cimitero di Bonamorone dove avverrà la sepoltura.

Mondello, 64 anni, molto conosciuto in città per essere un noto commercialista e per aver lavorato nel gruppo Moncada Energy e nella Catanzaro costruzioni, è morto nel pomeriggio del primo maggio. L’uomo si trovava a bordo di un trattore, in contrada Burraiti al confine tra Agrigento e Favara, in un terreno di sua proprietà, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del pesante mezzo, è scivolato in un burrone finendo nei pressi di un laghetto artificiale.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia da tutto il mondo podistico e non solo. Restano rabbia e tanto amaro in bocca per un uomo, un atleta che appena qualche giorno fa era in strada a correre. Domenica scorsa Mario Mondello era stato a Marsala per partecipare, con la solita grinta, alla Maratonina del Vino. Un arrivo esaltante, l’ultimo purtroppo, di una lunga serie visto che Mario Mondello non si perdeva una gara.

“Mario era stato dirigente d’azienda oltre che consulente e tra pochi mesi sarebbe andato in pensione – lo ricorda così Giuseppe Alongi, del gruppo Amatori Aragona. Aveva una grande passione per lo sport, soprattutto la barca a vela, con numerose traversate anche in solitario, soprattutto verso la Grecia. E poi il podismo, amore che coltivava da oltre 40 anni. Aveva partecipato a numerose maratone in Italia e all’estero, comprese Londra e New York. Gli piaceva anche, come hobby, coltivare il terreno. Che per fatalità lo ha portato via”.