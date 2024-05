I carabinieri della Compagnia di Agrigento, a conclusione di un’attività investigativa davvero “lampo”, hanno individuato e rintracciato il presunto piromane che la notte tra il 27 e il 28 aprile ha appiccato il fuoco all’automobile Lancia Y in uso a una quarantenne casalinga agrigentina.

Il fatto si è verificato in via Graceffo, ad Agrigento, nel quartiere del campo sportivo Esseneto. Si tratta di un trentaquattrenne agrigentino disoccupato. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per danneggiamento. L’uomo avrebbe cosparso la parte anteriore di benzina e ha appiccato le fiamme. Sconosciuti i motivi del gesto.