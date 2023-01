RentSmart24: noleggiare un veicolo all’aeroporto di Catania

RentSmart24 è il punto di

riferimento ideale per tutti coloro che desiderano prendere a noleggio una macchina presso

l’aeroporto di Catania Fontanarossa, direttamente a pochi passi dal terminal dello scalo

Bellini. Grazie a questo servizio è possibile prendere in affitto auto di qualunque

formato, che si tratti di un suv, di una berlina, di un’utilitaria o di un van. La

struttura di ParkinGO accoglie RentSmart24,

situata a 3 minuti di distanza (a piedi) dal terminal, l’ideale per il noleggio auto all’aeroporto di Catania.

È possibile effettuare la prenotazione direttamente online, così da avere la

certezza di prendere a noleggio la macchina più in linea con i propri bisogni.

Perché scegliere RentSmart24

Ci sono un sacco di motivi per i quali vale la pena di

scegliere RentSmart24, che

è operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tutti i modelli presenti in assortimento sono

moderni, dotati degli allestimenti migliori e connessi. Uno degli aspetti di maggior pregio del servizio è la

flessibilità: è possibile, infatti, modificare o cancellare la propria prenotazione

fino a 48 ore prima del ritiro.

La flotta di RentSmart24

Insomma, stiamo parlando della realtà a cui

affidarsi tutte le volte che si ha la necessità di prendere a noleggio una vettura allo

scalo di Catania. Le opzioni di scelta

sono numerose, grazie a una flotta che comprende unicamente modelli superaccessoriati, con

una vasta gamma di dettagli hi tech, tra cui la presa USB. E non è tutto, perché

la flotta viene rinnovata con regolarità, in modo che possano essere messi a

disposizione i modelli migliori, con allestimenti di pregio. Per guidare in città, per

esempio, si può scegliere di prendere a noleggio una city car

, magari in versione ibrida, oppure una coupé; o,

ancora, una berlina elegante. Chi viaggia in gruppo, comunque, non ha di che preoccuparsi, dal

momento che sono disponibili anche pulmini a 7 o a 9 posti. Qualunque sia la necessità che ci si propone di soddisfare,

insomma, RentSmart24 offre la soluzione di cui si ha bisogno.

I costi

È legittimo domandarsi, a questo punto, quale sia il

costo del noleggio di una vettura presso l’aeroporto di Catania. Per scoprirlo non si deve

far altro che selezionare la categoria

che si desidera per poi effettuare, direttamente online, la prenotazione. In tutti i casi si

può essere certi di individuare il veicolo in affitto al prezzo più conveniente

presso lo scalo siciliano. Per un modello di categoria Economy, i prezzi partono da 40 euro per il

noleggio di 1 giorno, da 250 euro per il noleggio di 1 settimana e da 700 euro per il noleggio di 1

mese. Nel prezzo sono comprese

l’assicurazione basic, l’apertura garantita 24 ore su 24 e un’assistenza

diretta. La polizza assicurativa full kasko, invece, ha un costo di 25 euro al giorno e permette di

ridurre la franchigia oltre a garantire un’esperienza di guida in totale relax.

I prezzi per le altre categorie

Nel caso in cui si desideri optare per un modello di

categoria Compact, invece, il costo parte da 50 euro per un noleggio di 1 giorno, da 300 euro

per un noleggio di 1 settimana e da 800 euro per un noleggio di 1 mese. Anche in questo caso

la spesa richiesta per l’assicurazione full kasko è di 25 euro al giorno. Qualora si voglia affittare un suv, i

prezzi partono da 70 euro per il noleggio di 1 giorno, da 450 euro per il noleggio di 1 settimana

e da 950 euro per il noleggio di 1 settimana, con la full kasko che parte da 30 euro al giorno.



Il pulmino a 9 posti

Come si è detto, con RentSmart24 è

possibile prendere a noleggio anche un mini-van da 9 posti. In tale eventualità, il costo del noleggio parte da 120 euro per

1 giorno solo, da 600 euro per 1 settimana e da 2.100 euro per 1 mese. La full kasko è

da 50 euro al giorno. infine rimangono da citare le vetture luxury

, con costi che partono da 95 euro per il noleggio di 1 giorno e

da 600 euro per il noleggio di 1 settimana.

Insomma qualunque sia l’esigenza con

RentSmart24 e ParkinGO è possibile trovare l’auto ideale ed effettuare check-in

e check-out in completa libertà.