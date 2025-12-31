Rendiconto 2024, via libera del Consiglio: full time ai dipendenti comunali e progressioni verticali Rendiconto 2024: via libera a full time e progressioni

Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il rendiconto 2024, un passaggio centrale per la gestione finanziaria e amministrativa dell’ente che introduce novità di rilievo sul fronte del personale. Tra queste, la ricontrattualizzazione dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato, con l’aumento dell’orario fino al full time, misura che risponde a una storica rivendicazione dei lavoratori e rappresenta un riconoscimento concreto delle loro professionalità.

Il CSA ha seguito con attenzione l’iter di approvazione del documento, sottolineando come l’incremento dell’orario di lavoro consenta non solo una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi essenziali resi ai cittadini, ma anche una migliore organizzazione interna, garantendo continuità operativa e stabilità nei servizi.

Parallelamente, l’Amministrazione ha avviato le progressioni verticali in deroga, uno strumento ritenuto necessario per fronteggiare la carenza di personale e per riconoscere formalmente competenze e responsabilità di quei lavoratori che, nel corso degli anni, hanno svolto mansioni superiori rispetto all’inquadramento formale.

A commentare l’approvazione del provvedimento è il sindaco Francesco Miccichè:

«L’approvazione da parte del Consiglio Comunale è un passo fondamentale verso il miglioramento dei servizi che l’Amministrazione offre ai cittadini. L’aumento dell’orario di lavoro e le progressioni verticali rappresentano una scelta non solo giusta, ma anche strategica. Investire sui nostri dipendenti significa investire sul futuro della nostra città. Questo provvedimento restituisce dignità e riconoscimento a chi ogni giorno lavora con impegno e professionalità per il bene della comunità».

Il primo cittadino ha quindi ringraziato i consiglieri comunali, in particolare Angelo Vaccarello, e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà, per il contributo determinante all’approvazione delle misure, rivolgendo infine un ringraziamento al CSA per il costante impegno nella tutela dei diritti dei lavoratori.

«Ribadisco – ha concluso Miccichè – l’importanza del lavoro di squadra tra istituzioni per il raggiungimento di traguardi condivisi nell’interesse della comunità».

