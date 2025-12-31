Lo scorso 30 dicembre si è chiuso il lungo e intenso percorso professionale di Alfonso Falzone, vigile del fuoco agrigentino che ha salutato il Corpo e i colleghi nel Comando provinciale di Agrigento, dove si è svolto il rito di pensionamento e una festa sentita, partecipata, carica di emozione.

Una carriera costruita sul campo e nella formazione. Falzone ha mosso i primi passi a Novara, Dal 1° febbraio 1997, per poi prestare servizio a Catania e Caltanissetta. Dal 1° febbraio 1997 il rientro ad Agrigento, diventata negli anni il suo punto fermo professionale e umano. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto un ruolo di grande responsabilità come istruttore professionale, specializzandosi nei settori USAR, SAF e puntellamenti, attività svolte anche presso le Scuole Centrali Antincendio Capannelle, contribuendo alla formazione di nuove generazioni di vigili del fuoco.

Numerosi gli interventi affrontati nel corso della sua attività SAF, in particolare operazioni di recupero e ricerca, spesso in contesti complessi e ad alto rischio, dove competenza, sangue freddo e spirito di squadra fanno la differenza. Il saluto finale è arrivato nel luogo simbolo del suo percorso: il Comando dei Vigili del Fuoco della provincia di Agrigento, tra applausi, strette di mano e l’affetto dei colleghi di sempre. Un congedo che non è un addio, ma il riconoscimento di una vita spesa al servizio degli altri, sotto il segno dei Vigili del Fuoco.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp