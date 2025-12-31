C’è un primo ferito ad Agrigento per i botti di Capodanno. Nella serata di ieri, nel quartiere di Villaseta, un giovane agrigentino di 25 anni è rimasto gravemente ferito al volto a causa dell’esplosione di un petardo.

È stato prima portato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e successivamente, per la gravità delle lesioni riportate, trasferito al reparto di Chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il ragazzo non è in pericolo di vita, ma le ferite sono piuttosto gravi. I carabinieri hanno avviato le indagini.

