Regione, si è insediato il nuovo governatore della Sicilia

Il nuovo governatore della Sicilia Renato Schifani si è insediato a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione, nel corso della tradizionale cerimonia del passaggio di consegne con l’uscente Nello Musumeci. Tra i presenti anche la signora Franca, moglie di Schifani.

“Ho assunto questo incarico con la consapevolezza che occorreva dire sì per amore della mia terra, che aveva bisogno di un governo stabile e unito – ha detto il neo presidente della Regione, poi rivolgendosi a Musumeci -. Mi hai lasciato in eredità due richiami e raccomandazioni che stanno dentro la mia mente: non accettare mai accordi al ribasso, e ti garantisco, lo dico al mio amico Nello, non li accetterò mai”.

“E poi mi sforzerò di essere aperto al dialogo con tutti, con la maggioranza e le opposizioni che intendo incontrare; nulla di precluso con chi sta in Parlamento, se ci saranno delle proposte le valuteremo – ha aggiunto Schifani -. Mi lascerò guidare dalla trasparenza, dal dialogo e dalla decisione. E quando ci sarà da decidere non mi farò tirare la giacca da nessuno”.