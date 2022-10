Rubano occhiali griffati in un’ottica, denunciati tre ragazzi

Tre giovani agrigentini hanno rubato degli occhiali griffati, per ben due volte nell’arco di 24 ore, all’interno di un’ottica di via Atenea, nei pressi di piazza Pirandello, ad Agrigento. Due sono minorenni. Ad identificarli sono stati i carabinieri. Tutti e tre sono stati denunciati e dovranno adesso rispondere dell’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

A formalizzare una denuncia, a carico di ignoti, erano stati i proprietari dell’ottica. Sono state subito avviate le indagini.

A seguito dell’attività investigativa, i militari dell’Arma della Compagnia di Agrigento, hanno accertato che il 4 e il 5 ottobre scorsi i tre si sono resi responsabili del furto di alcuni occhiali di sole di note marche di moda all’interno dell’attività commerciale.

Non è stato reso noto se i carabinieri siano riusciti o meno a recuperare, e dunque restituire ai titolari gli occhiali da sole rubati che i tre sono riusciti a portare via in due diversi giorni.