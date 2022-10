Akragas: tesserato il centrocampista 2005 Giovanni D’Amico

Non cambia la mission per l’Akragas che continua a pensare al presente e al futuro allo stesso modo. Per questo motivo la società del Presidente Giuseppe Deni, grazie all’ottimo lavoro svolto dal Direttore sportivo Ernesto Russello, ha tesserato il talentuoso centrocampista Giovanni D’Amico classe 2005. Lo scorso anno ha giocato nel campionato di Serie C belga con l’Olymipic Charleroi. D’Amico, originario di Sant’Elisabetta in provincia di Agrigento, è cresciuto in tre settori giovanili diversi del Belgio: FC Ligny (U9-U10), Sporting Charleroi (U11-U12-U13) e Olympic Charleroi (U14-U15-U16). Il giovane atleta è già a disposizione di mister Nicolò Terranova e del suo staff.