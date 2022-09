Regionali: sindaco Franco Miccichè, auspicavo vittoria Schifani

“Sono compiaciuto di questo risultato perche’ come lista civica vicino al Centrodestra auspicavo questa elezione. E’ sintesi di un lavoro comune, Schifani rappresenta in pieno la nostra Sicilia ed ha un bagaglio culturale e politico confacente alle esigenze dei nostri territori”. Lo ha detto il sindaco di Agrigento Franco Micciche’. “Agrigento chiedera’ – ha aggiunto Micciche’ – la continuita’ dei progetti in itinere, la cui documentazione e’ gia’ in Regione, e l’appoggio per i tantissimi altri piani di lavoro che sono in cantiere. Ma chiederemo anche l’appoggio del neo presidente della Regione per Agrigento Capitale della cultura”.