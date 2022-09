“Pochi voti nella mia Città”, Di Caro non è stato rieletto

Purtroppo non sono stato rieletto. Pochi voti presi nella mia città, Favara. Cercherò di capirne le ragioni, dove ho sbagliato e cosa potevo fare e non ho fatto🤷🏻‍♂️.

Una paio di giorni di riposo, poi tornerò al mio lavoro nella mia città, che continuerò ad amare e servire.

Da domani cercherò di recuperare il tempo che ho sottratto in questi anni alla mia famiglia: a mia moglie e ai miei figli.

Ringrazio tutti per il sostegno e l’affetto. Ad affermarlo è l’on Giovanni Di Caro.