Regionali, Provenzano detta la linea del Pd: «Prima il programma, poi il candidato». Stop a De Luca, appello a La Vardera

L’ex ministro, incaricato di guidare il rilancio dei dem siciliani dopo le dimissioni di Barbagallo, punta a costruire il campo largo contro Schifani. Programma entro dicembre e primarie a febbraio in assenza di un accordo.

PALERMO – Prima il programma, poi il candidato alla presidenza della Regione. È la linea indicata da Peppe Provenzano per costruire il campo largo in Sicilia in vista delle elezioni regionali del 2027. L’ex ministro per il Sud, deputato del Partito Democratico e incaricato dalla segreteria nazionale di guidare il rilancio dei dem nell’Isola dopo le dimissioni di Anthony Barbagallo, punta a un percorso condiviso, ma fissa anche precisi paletti sulle alleanze.

In un’intervista al quotidiano La Sicilia, firmata da Mario Barresi, Provenzano chiarisce che il suo incarico non è un commissariamento, ma il coordinamento di una nuova fase politica del partito. Esclude anche una propria candidatura alla presidenza della Regione: il suo compito, spiega, è rilanciare il Pd siciliano.

Programma a dicembre, primarie a febbraio

La tabella di marcia prevede l’avvio dei tavoli programmatici nei prossimi giorni, a partire dalle proposte alternative alla manovra finanziaria regionale. L’obiettivo è definire il programma entro dicembre. Soltanto dopo si affronterà la scelta del candidato presidente.

Se non si raggiungerà un accordo condiviso tra le forze della coalizione, la soluzione indicata da Provenzano è quella delle primarie, nell’orizzonte di febbraio.

L’esponente dem considera la Sicilia un territorio nel quale il centrodestra può essere battuto e la definisce il «Texas del campo largo». Ricorda, a sostegno della sua tesi, che alle Regionali del 2022 Renato Schifani ottenne circa 900 mila voti, mentre Pd e Movimento 5 Stelle, presentatisi separatamente, raccolsero complessivamente circa 700 mila consensi.

Il no a De Luca e il messaggio a La Vardera

Sulle alleanze Provenzano traccia un confine netto nei confronti di Cateno De Luca, definito un «neo-alleato di Fratelli d’Italia». L’ex ministro esclude un’intesa con chi sostiene il governo nazionale, contestandone le politiche sull’autonomia differenziata e le scelte che, a suo giudizio, hanno penalizzato il Mezzogiorno.

Diverso il confronto con Ismaele La Vardera, che ha già annunciato la propria candidatura alla presidenza della Regione. Provenzano riconosce il valore politico del movimento Controcorrente, ma invita a evitare fughe in avanti e iniziative individuali.

Il percorso, sostiene, deve essere condiviso e non deve mortificare le ambizioni di nessuno, ma consentire alla coalizione di presentarsi unita. Anche perché, ricorda, altre disponibilità alla candidatura sono emerse nel Movimento 5 Stelle e all’interno dello stesso Pd.

La scelta del candidato, dunque, dovrà essere il risultato di un confronto tra le forze politiche e non una decisione anticipata dai singoli.

Caro-voli, autostrade e stop alle mancette

Tra le battaglie che il nuovo coordinamento dem intende portare avanti figurano il contrasto al caro-voli, con la richiesta di tariffe più accessibili per garantire la continuità territoriale, e la riorganizzazione della gestione delle autostrade siciliane.

Provenzano propone, in particolare, il trasferimento del Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas) ad Anas e critica la gestione della Sac, la società che amministra l’aeroporto di Catania.

Altro fronte è quello della spesa pubblica regionale. L’esponente dem contesta la distribuzione di finanziamenti discrezionali e le cosiddette «mancette», chiedendo che le risorse siano utilizzate per affrontare le emergenze e sostenere lo sviluppo dell’Isola.

La sfida del Pd siciliano parte quindi da una doppia necessità: ricostruire l’unità del partito e trovare un’intesa con le altre forze di opposizione. Il primo banco di prova sarà la capacità del campo largo di concordare programma, regole e candidato per tentare di contendere al centrodestra la guida della Regione.

Fonte: intervista a Peppe Provenzano di Mario Barresi, pubblicata su «La Sicilia».

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