Dopo il vertice romano del partito, emerge il nome del vicepresidente della Camera, che aveva già manifestato la propria disponibilità. La candidatura apre una nuova fase nel confronto interno al centrodestra, dove resta da definire la posizione del presidente uscente Renato Schifani.

PALERMO – Forza Italia rompe gli indugi e punta su Giorgio Mulè per la presidenza della Regione siciliana alle elezioni del 2027. La notizia è riportata da Repubblica, in un articolo firmato da Gioacchino Amato, dopo il vertice romano del partito.

Il vicepresidente della Camera aveva già manifestato da tempo la propria disponibilità a candidarsi alla guida della Regione. Adesso, secondo quanto riferisce il quotidiano, il suo nome è emerso dal confronto interno a Forza Italia.

La novità riguarda direttamente gli equilibri del centrodestra siciliano, considerato che l’attuale presidente della Regione, Renato Schifani, appartiene allo stesso partito. Resta dunque da chiarire come la scelta indicata da Forza Italia si tradurrà nel confronto con gli alleati e quali decisioni saranno assunte in vista delle Regionali.

Il vertice romano e la scelta di Mulè

Alla riunione, tenutasi martedì 17 novembre, hanno partecipato il segretario nazionale Antonio Tajani, i vicesegretari Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni, oltre ai capigruppo parlamentari Enrico Costa e Stefania Craxi.

Dal vertice è emersa la volontà di mantenere in capo a Forza Italia l’indicazione del candidato presidente del centrodestra. Secondo le ricostruzioni di Repubblica e Italpress, la convergenza si sarebbe concentrata proprio su Mulè. la Repubblica+1

Il nodo Schifani e gli equilibri nel centrodestra

La scelta apre inevitabilmente la questione della ricandidatura di Renato Schifani. Il governatore uscente non ha rinunciato all’ipotesi di un secondo mandato e, all’interno di Forza Italia, sono emerse anche posizioni favorevoli alla sua riconferma.

Soltanto ieri, il commissario regionale Nino Minardo aveva rivendicato la guida della Regione per Forza Italia, senza indicare un nome preciso. Una posizione che precede l’accelerazione maturata a Roma. ANSA.it+1

Resta inoltre il confronto con Fratelli d’Italia, che aveva rivendicato la possibilità di esprimere un proprio candidato qualora Schifani non fosse stato ricandidato.

Sul quadro politico pesa anche l’intesa nazionale tra Fratelli d’Italia e Sud chiama Nord di Cateno De Luca, mentre lo stesso Mulè ha sollevato la questione della coerenza delle alleanze tra Roma e la Sicilia. la Repubblica+1

L’indicazione di Mulè rappresenta dunque un passaggio nella preparazione delle Regionali del 2027, ma non equivale ancora alla designazione definitiva del candidato dell’intera coalizione. Sarà il confronto tra i partiti del centrodestra a chiarire se il nome del vicepresidente della Camera diventerà quello condiviso per la corsa a Palazzo d’Orléans.

Fonti: la Repubblica, articolo di Gioacchino Amato del 18 novembre 2026; Italpress; ANSA.

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