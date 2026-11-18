Cittadini costretti a mettersi in fila nel cuore della notte, anziani in attesa per ore all’aperto e persino malori accusati durante la lunga sosta davanti agli sportelli. È un quadro allarmante quello denunciato dalla deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina in merito ai pesanti disservizi sanitari che stanno colpendo i residenti di Porto Empedocle, costretti a spostarsi a Realmonte per sbrigare le normali pratiche amministrative. Il nodo degli sportelli a Realmonte. All’origine dell’emergenza c’è la chiusura, che si protrae ormai da oltre un anno, del poliambulatorio di Porto Empedocle, con il conseguente trasferimento degli uffici amministrativi nella vicina Realmonte.

Qui, però, la capacità di risposta degli sportelli si rivela del tutto insufficiente rispetto alla domanda dell’utenza: il personale riesce infatti a evadere appena una ventina di pratiche al giorno a fronte di decine di richieste per la scelta o la revoca del medico di famiglia, il rinnovo delle esenzioni ticket e le prenotazioni sanitarie.

«Persone in fila dalle una di notte, anziani costretti ad attendere per ore all’aperto, cittadini che accusano malori dopo una notte trascorsa in attesa di poter semplicemente scegliere il proprio medico di famiglia – dichiara la parlamentare pentastellata –. Quanto sta accadendo a Porto Empedocle è inaccettabile. Non siamo di fronte soltanto a un disservizio, ma a una situazione che calpesta la dignità delle persone e lede concretamente il diritto alla salute».

La crisi del sistema sanitario e l’ultimatum sull’apertura. Secondo Ida Carmina, l’emergenza empedoclina rappresenta lo specchio di una difficoltà strutturale ben più estesa che coinvolge l’intera sanità territoriale: «Quello di Porto Empedocle è purtroppo il sintomo di una crisi molto più ampia. L’asse sanitario agrigentino, così come il sistema delle Asp in tutta la Sicilia, è arrivato a un livello di criticità che non può più essere ignorato. La sanità pubblica dovrebbe prendersi cura delle persone, non costringerle a condizioni di attesa che mortificano la loro dignità».

L’attenzione si sposta ora sui tempi di consegna dei nuovi locali. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha infatti annunciato che la Casa di Comunità di Porto Empedocle verrà inaugurata e restituita alla cittadinanza entro la fine di questo mese. Un impegno su cui la deputata annuncia massima vigilanza: «Prendiamo atto di questo impegno e ci aspettiamo che venga rispettato, senza ulteriori rinvii. I cittadini hanno già pagato un prezzo altissimo per oltre un anno di chiusura della struttura».

In caso di nuovi slittamenti, la parlamentare è pronta a portare il caso sui banchi del Governo: «Se dovessero esserci ulteriori ritardi o se la riapertura non dovesse tradursi in servizi effettivamente accessibili e adeguati – conclude Carmina – presenterò l’ennesima interrogazione parlamentare al ministro della Salute, chiedendo conto delle responsabilità. Il diritto alla salute non può essere subordinato all’organizzazione degli uffici né, tantomeno, trasformarsi in una prova di resistenza per i cittadini».

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