Regionali, Miccichè si candida: dialogo interno in Forza Italia

Gianfranco Miccichè candidato alla presidenza della Regione siciliana. La decisione è arrivata da una riunione che si è tenuta ieri pomeriggio a Palermo. Assenti all’incontro: Renato Schifani, Gaetano Armao, Marco Falcone. I parlamentari di Forza Italia hanno diramato una nota stampa che , di fatto, avvia un dialogo interno al partito, a firma dei deputati agrigentini Riccardo Gallo, Margherita La Rocca Ruvolo e degli onorevoli Riccardo Savona, Stefano Pellegrino, Alfio Papale, e gli assessori regionali Gaetano Armao, Marco Falcone e Marco Zambuto. “In merito alla nota che annuncia la richiesta di Forza Italia, formulata al commissario regionale, di candidarsi alla presidenza della Regione, fermo restando che qualunque candidatura espressa da FI sia legittima, ancor di più quella di Gianfranco Micciché, in considerazione della forza e del radicamento del nostro partito, ribadiamo di attenerci alle indicazioni più volte espresse in questi giorni dal Presidente Berlusconi e dal coordinatore nazionale Tajani che, a più riprese, hanno sottolineato la necessità di un centrodestra coeso in vista delle future scadenze elettorali territoriali e nazionali. Le indicazioni di Forza Italia andranno quindi poste in sintonia con le valutazioni del coordinatore nazionale Antonio Tajani e del Presidente Silvio Berlusconi”. All’interno di Forza Italia, dunque, si avvia un dialogo in cui la componente che fa capo al deputato agrigentino Riccardo Gallo ha un ruolo importante. Adesso la proposta di candidatura verrà anche avanzata agli alleati della coalizione, il primo ad intervenire è stato il coordinatore regionale della Lega, Nino Minardo “Ho grande rispetto per il dibattito interno a Forza Italia e prendiamo atto della proposta avanzata alla coalizione – commenta Nino Minardo, leader della Lega in Sicilia – Per quanto ci riguarda, di candidature se ne parlerà al momento opportuno: ribadisco la necessità di concentrare ogni energia per dare risposte efficaci ai siciliani. C’è la necessità di litigare meno e lavorare di più”.