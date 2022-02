“Imu non dovuta su immobile acquisito al patrimonio comunale”: condannato comune di Licata

Imu non dovuta su immobile acquisito al patrimonio comunale: la commissione tributaria provinciale di Agrigento condanna il comune di Licata. Nel gennaio 2021, il Comune di Licata aveva chiesto il pagamento del tributo IMU per l’anno 2015 per l’importo complessivo di mille 464 euro ai proprietari di un immobile n Contrada Torre di Gaffe.Immobile che era stato già acquisito al patrimonio comunale ne 1996 e successivamente demolito. Così, gli ex proprietari, con il patrocino degli avvocati, Girolamo Rubino ed Alessio Costa, hanno impugnato gli avvisi di accertamento IMU 2015 emessi dal Comune di Licata davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. I legali hanno evidenziato la mancanza del requisito soggettivo IMU atteso che l’immobile nell’anno di accertamento dell’imposta, il 2015, era di proprietà del Comune di Licata, avendolo acquisito al proprio patrimonio. Gli avvocati Girolamo Rubino ed Alessio Costa hanno anche evidenziato la prescrizione del diritto del Comune di Licata ad ottenere il pagamento dell’IMU in quanto gli avvisi di accertamento erano stati notificati oltre il termine di 5 anni. La Commissione Tributaria di Agrigento ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Licata, condannando l’Ente al pagamento delle spese giudiziarie.