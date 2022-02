Esce dal carcere e dopo un giorno viene nuovamente arrestato

Nonostante fosse ristretto ai domiciliari perché stava scontando la pena di oltre un anno di reclusione per furto aggravato, durante uno dei controlli i poliziotti del Commissariato di Licata non lo hanno trovato in casa. Protagonista un settantenne licatese, rintracciato poco dopo, e arrestato per l’ipotesi di evasione dalla detenzione domiciliare.

L’uomo era stato appena scarcerato, il giorno prima dell’evasione, da un istituto penitenziario. E aveva ottenuto di espiare la pena che gli rimaneva in casa, con il braccialetto elettronico, che però doveva essere ancora installato. A suo carico, adesso, c’è anche il reato di evasione. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, l’anziano è stato ricollocato ai domiciliari.