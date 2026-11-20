Regionali, Lombardo prende le distanze da Forza Italia: «Forse il patto federativo è finito». La partita su Schifani e Mulè

Il leader dell’MPA contesta il metodo dei vertici romani sulla successione alla presidenza della Regione: «Hanno deciso a sua insaputa». Critiche alla marginalizzazione della classe dirigente siciliana. La scelta degli autonomisti rinviata a Natale.

«Noi siamo un partito regionale ma abbiamo un rapporto federale con Forza Italia. O forse, a questo punto, dovrei dire che avevamo questo rapporto». È questa frase di Raffaele Lombardo a fotografare la distanza che si sta creando tra il Movimento per l’Autonomia e gli azzurri in vista delle elezioni regionali del 2027.

Il leader dell’MPA, intervistato da Repubblica Palermo, contesta quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi a Roma, dove i vertici nazionali di Forza Italia avrebbero discusso della candidatura di Giorgio Mulè alla presidenza della Regione, in alternativa all’uscente Renato Schifani.

Una vicenda che Lombardo definisce «sconvolgente», soprattutto per le modalità con cui sarebbe stata affrontata. «Ad una riunione dove non c’è nessun esponente siciliano di Forza Italia e non c’è neanche il commissario del partito nell’Isola, Nino Minardo, un manipolo di persone hanno deciso, per giunta a sua insaputa, delle sorti del presidente Schifani», dichiara.

La critica va oltre la questione delle candidature e investe il rapporto tra i vertici nazionali e i gruppi dirigenti territoriali. «Sarebbe il segno di come la classe dirigente siciliana dei partiti nazionali sia considerata l’ultima ruota del carro», osserva.

«Una Sicilia commissariata da Roma»

Lombardo allarga il ragionamento al peso della Sicilia nelle decisioni politiche nazionali. Alla domanda se l’Isola sia ormai commissariata da Roma, richiama proprio la composizione del vertice romano e l’assenza dei principali rappresentanti siciliani di Forza Italia.

Secondo il leader autonomista, i partiti nazionali dovrebbero riconoscere maggiore autorevolezza ai propri rappresentanti locali. Un’esigenza che, osserva, diventa ancora più importante con il ritorno delle preferenze: non si può chiedere ai parlamentari dei territori di raccogliere consenso senza coinvolgerli nelle decisioni.

Il colloquio con Schifani e il giudizio su Mulè

Lombardo riferisce di avere parlato con Renato Schifani dopo le indiscrezioni sul vertice romano. «Sì, l’ho sentito e ho avuto la netta sensazione che non ne sapesse nulla», racconta a Repubblica Palermo.

Non ritiene, tuttavia, che il governatore possa reagire con decisioni improvvise o pensare alle dimissioni.

Quanto a Giorgio Mulè, precisa che la sua contestazione non riguarda la persona: «Un grande comunicatore, vicepresidente della Camera. Un politico in gamba, figuriamoci. Non c’è nessun giudizio negativo nei suoi confronti. Il problema sta nel metodo che si sta usando».

Una distinzione che chiarisce la natura della protesta: non un veto sul possibile candidato, ma la contestazione di un percorso decisionale che avrebbe escluso interlocutori politici direttamente interessati.

La scelta dell’MPA rinviata a fine anno

Resta da capire quale posizione assumerà il Movimento per l’Autonomia nella prossima competizione regionale. Lombardo non anticipa decisioni e indica i tempi: «Sul candidato scelto dalla coalizione, decideremo fra Natale e Capodanno».

Con una battuta, aggiunge che si candiderebbe personalmente se non avesse superato i limiti di età. Per il momento, dunque, nessuna indicazione definitiva sul nome da sostenere.

La vicenda avrà inevitabilmente riflessi anche sugli equilibri politici provinciali. Il peso che gli autonomisti riusciranno a mantenere nella futura coalizione dipenderà anche dal riconoscimento del loro ruolo nelle scelte regionali.

La partita, insomma, non riguarda soltanto chi correrà per Palazzo d’Orléans. Prima ancora dei nomi, il centrodestra dovrà chiarire gli equilibri della coalizione e lo spazio da riconoscere alle sue diverse componenti territoriali.

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