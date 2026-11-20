Dopo cinque mesi segnati da difficoltà politiche e amministrative, il sindaco ha ancora la possibilità di rilanciare la propria azione di governo. Non servono formule di emergenza né accordi indistinti, ma stabilità, confronto e il coinvolgimento delle migliori energie della città.

Ci sono momenti nei quali la politica dovrebbe interrogarsi sulla strada intrapresa. Agrigento sta attraversando uno di questi momenti.

A poco più di cinque mesi dall’insediamento dell’amministrazione guidata da Michele Sodano, il bilancio politico di questa prima fase presenta diverse criticità. Due assessori hanno lasciato la Giunta, il segretario generale Giuseppe Anastasio si è dimesso dopo appena 34 giorni, la Polizia municipale continua a essere al centro di tensioni e la maggioranza consiliare resta numericamente fragile.

Non tutto può essere ricondotto alla responsabilità del sindaco. Molti problemi sono ereditati dal passato, altri appartengono alle difficoltà strutturali di una macchina amministrativa complessa. Ma è altrettanto evidente che l’instabilità rischia di sottrarre tempo, energie e attenzione alle questioni concrete della città.

Agrigento ha bisogno di una direzione riconoscibile, di decisioni e di impegni che si traducano in risultati. E, soprattutto, di uscire da una stagione nella quale il dibattito politico sembra ruotare prevalentemente attorno a dimissioni, polemiche, nomine e rapporti di forza.

Il voto ha scelto Sodano, ma il Consiglio racconta un’altra realtà

C’è un dato politico dal quale bisogna necessariamente partire. Michele Sodano ha vinto nettamente le elezioni amministrative. Gli agrigentini gli hanno affidato il compito di guidare la città e quel mandato merita rispetto, indipendentemente dalle appartenenze e dalle valutazioni politiche.

Ma il risultato elettorale ha prodotto anche un’altra realtà: una coalizione che può contare su cinque consiglieri comunali, mentre diciannove sono stati eletti nelle altre aree politiche.

È una condizione che rende il governo della città particolarmente complesso. Il consenso ottenuto dal sindaco non si è tradotto in una maggioranza consiliare autonoma e questo impone una riflessione sul metodo di governo. I numeri raccontano una difficoltà, non necessariamente una condanna all’immobilismo.

Il sindaco può scegliere di vivere questa situazione come una contrapposizione permanente oppure trasformarla in un’occasione per costruire un confronto istituzionale più ampio. Dialogare non significa rinunciare alla propria identità politica. Significa prendere atto della realtà e provare a governarla.

Nessuna giunta di emergenza: ciascuno rispetti il proprio ruolo

Occorre però evitare un equivoco. Aprire una stagione di dialogo non significa cancellare il risultato delle urne né immaginare formule emergenziali che, a pochi mesi dal voto, finirebbero per confondere ruoli e responsabilità.

Sodano ha ricevuto un mandato chiaro dagli elettori e spetta a lui governare Agrigento, assumendosi la responsabilità delle scelte, dei risultati e anche degli eventuali errori.

Alle opposizioni spetta un compito altrettanto importante: controllare, criticare, avanzare proposte e rappresentare le sensibilità politiche che hanno trovato espressione in Consiglio comunale.

Non sarebbe ragionevole pretendere che forze politiche uscite sconfitte dalle elezioni rinuncino alla propria identità per sostenere indistintamente l’amministrazione. Così come non sarebbe utile trasformare ogni provvedimento in un’occasione di scontro.

Tra un’amministrazione chiusa in sé stessa e una maggioranza indistinta nella quale tutti governano e nessuno risponde esiste uno spazio enorme: quello della responsabilità istituzionale. È su questo terreno che Agrigento potrebbe ritrovare una maggiore serenità politica.

Meno emergenze, più governo della città

Le sostituzioni degli assessori e gli avvicendamenti ai vertici amministrativi possono essere necessari. Ma non possono diventare il principale elemento attraverso il quale viene raccontata un’esperienza di governo.

A cinque mesi dall’insediamento, sarebbe importante cominciare a riconoscere con maggiore chiarezza una direzione amministrativa.

La città ha bisogno di risposte sui servizi essenziali, sulla manutenzione delle strade, sul decoro urbano, sulla gestione dei rifiuti, sull’organizzazione degli uffici e sulla Polizia municipale. Ha bisogno di una strategia turistica, di iniziative capaci di sostenere il commercio e di una prospettiva economica che restituisca fiducia a chi vive e lavora ad Agrigento.

Non necessariamente grandi annunci o progetti destinati a produrre risultati tra molti anni. Servono anche obiettivi concreti, verificabili, accompagnati da tempi certi e responsabilità riconoscibili.

Una squadra di governo stabile, assessori nelle condizioni di lavorare e uffici messi nelle condizioni di funzionare rappresentano il punto di partenza. Il cambiamento promesso in campagna elettorale deve progressivamente diventare qualcosa che i cittadini possano riconoscere nella vita quotidiana.

Aprire Palazzo dei Giganti alle migliori energie della città

Ma c’è un’altra strada che il sindaco potrebbe percorrere. Ed è forse quella più interessante.

Il dialogo non dovrebbe esaurirsi nei rapporti tra i gruppi consiliari o nelle trattative tra partiti. Agrigento dispone di competenze, professionalità e personalità che potrebbero offrire un contributo importante alla costruzione del proprio futuro.

Il mondo universitario, gli imprenditori, i professionisti, le associazioni, gli operatori culturali, i giovani e gli agrigentini che si sono affermati anche fuori dalla Sicilia rappresentano un patrimonio spesso poco coinvolto nelle scelte pubbliche.

Perché non chiamare a raccolta queste energie? Perché non costruire occasioni permanenti di confronto sulle grandi questioni della città?

Non si tratta di distribuire incarichi o moltiplicare organismi consultivi destinati a rimanere sulla carta. Si tratta di aprire le porte del Comune alle idee, alle esperienze e alle competenze, senza chiedere tessere di partito o dichiarazioni di appartenenza.

Una città cresce anche quando riesce a coinvolgere persone che non fanno politica, ma che hanno capacità, relazioni e visioni da mettere a disposizione della comunità.

Il sindaco potrebbe farsi promotore di questo percorso, mantenendo naturalmente la responsabilità delle decisioni. Sarebbe un segnale concreto di apertura e potrebbe contribuire a superare quella sensazione di isolamento che talvolta accompagna l’azione amministrativa.

Il dialogo non è una resa, la critica non è un’aggressione

C’è poi una responsabilità che riguarda l’intera classe politica.

Il confronto democratico può essere anche duro. Le opposizioni hanno il diritto e il dovere di evidenziare errori, ritardi e contraddizioni. E chi governa deve accettare che le proprie decisioni siano sottoposte al giudizio pubblico.

Ma la critica non dovrebbe essere considerata automaticamente un’aggressione, così come ogni proposta di collaborazione non dovrebbe essere interpretata come un tentativo di avvicinamento politico.

Si può essere avversari senza diventare nemici. Si può criticare un’amministrazione e, nello stesso tempo, auspicare che riesca a governare bene. È una distinzione semplice, ma fondamentale.

Agrigento non può permettersi di trascorrere i prossimi anni in una contrapposizione permanente, nella quale ogni difficoltà amministrativa diventa una battaglia politica e ogni iniziativa viene giudicata soprattutto in base a chi la propone.

Il confronto sulle grandi questioni della città dovrebbe poter superare, almeno in alcune occasioni, i confini degli schieramenti.

Sodano può ancora cambiare passo

Cinque mesi sono pochi per giudicare definitivamente un’amministrazione, ma sono sufficienti per individuare difficoltà, correggere errori e comprendere quando sia necessario cambiare metodo.

Michele Sodano ha ancora davanti a sé gran parte del mandato. Le tensioni di questa prima fase non cancellano la possibilità di costruire un’esperienza amministrativa positiva. Occorre però una svolta nel metodo, prima ancora che nei nomi.

Riconoscere ciò che non ha funzionato non è un segno di debolezza. Può essere, al contrario, una dimostrazione di maturità politica.

Il sindaco potrebbe rilanciare la propria azione attraverso una squadra più stabile, una programmazione riconoscibile, un rapporto meno conflittuale con il Consiglio e un coinvolgimento più ampio della società civile.

Non sarebbe una rinuncia al mandato ricevuto dagli elettori, ma un modo per esercitarlo con maggiore efficacia. Anche le opposizioni potrebbero contribuire, mantenendo intatta la propria autonomia e valutando le proposte nel merito, senza rinunciare al controllo e alla critica.

Questo giornale ha raccontato e continuerà a raccontare senza sconti le difficoltà dell’amministrazione, così come riconoscerà i risultati quando arriveranno. L’autonomia di un giornale non consiste nello schierarsi a favore o contro qualcuno, ma nel leggere i fatti, porre domande e contribuire, quando possibile, al dibattito pubblico.

È con questo spirito che rivolgiamo una riflessione al sindaco e all’intera classe dirigente agrigentina.

Non servono ammucchiate politiche, governi di emergenza o accordi costruiti soltanto per garantire qualche voto in più. Serve una politica capace di assumersi le proprie responsabilità e di riconoscere che il futuro della città viene prima delle convenienze del momento.

Sodano ha vinto le elezioni e ha il diritto, oltre che il dovere, di governare. Le opposizioni hanno il diritto, oltre che il dovere, di fare opposizione. Ma nessuno dovrebbe sentirsi esonerato dalla responsabilità di contribuire al futuro di Agrigento.

Non si tratta di chiedere a qualcuno di fare un passo indietro. Si tratta di invitare tutti a guardare un po’ più avanti.

Perché le stagioni politiche passano, i sindaci cambiano, le maggioranze si formano e si sciolgono. Agrigento resta. E merita molto più di una guerra politica permanente.

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