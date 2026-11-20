Agrigento, apre il coworking nel Palazzo delle Poste: 14 postazioni per professionisti e imprese

Oltre 120 metri quadrati nel palazzo di piazza Vittorio Emanuele con cinque uffici privati, open space e area break. Il nuovo spazio di Poste Italiane punta ad attrarre aziende, liberi professionisti e nomadi digitali. Sodano: «Occasione di crescita e occupazione».

Un nuovo spazio di lavoro condiviso nel cuore di Agrigento, all’interno dello storico Palazzo delle Poste di piazza Vittorio Emanuele. È stato presentato oggi, 20 novembre, “Spazi per l’Italia”, il progetto di coworking di Poste Italiane rivolto ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti.

La struttura si sviluppa su oltre 120 metri quadrati al piano terra dell’edificio e mette a disposizione cinque uffici privati e un open space, per complessive 14 postazioni di lavoro, oltre a un’area break.

Gli spazi sono già attrezzati e comprendono arredi, connessione internet Wi-Fi, stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione. L’obiettivo è offrire soluzioni flessibili a professionisti e imprese che abbiano necessità di una postazione o di un ufficio senza dover sostenere i costi e gli impegni di una sede tradizionale.

Il progetto “Spazi per l’Italia”

Il nuovo coworking agrigentino rientra nel progetto “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane, sviluppato nell’ambito di Poliscon l’obiettivo di realizzare una rete nazionale di ambienti di lavoro condivisi, digitalizzati e accessibili.

A presentare la struttura, alla presenza del sindaco Michele Sodano, è stata Roberta Sacchetti, referente nazionale del progetto “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane.

«Il nuovo spazio coworking di piazza Vittorio Emanuele – ha spiegato Sacchetti – conferma e rafforza il ruolo del Palazzo storico delle Poste quale punto di riferimento per cittadini e imprese. Da oggi aziende, professionisti e cittadini del territorio potranno contare su un innovativo spazio che consentirà loro di puntare su Agrigento per attuare i propri progetti di business, attraverso soluzioni flessibili e personalizzate».

Sodano: «Agrigento sempre più attrattiva per i nomadi digitali»

Il sindaco Michele Sodano ha sottolineato anche il valore del recupero e della nuova destinazione degli spazi all’interno dello storico edificio.

«Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento a Poste Italiane per aver scelto Agrigento come sede di questo investimento e per aver valorizzato con una nuova destinazione d’uso un proprio immobile di pregio, patrimonio della cittadinanza – ha dichiarato il primo cittadino –. È una scelta che rappresenta una preziosa occasione di crescita e occupazione e che si sposa pienamente con la nostra idea di città, sempre più aperta e attrattiva per i nomadi digitali».

Con l’apertura del coworking, Agrigento entra dunque nella rete nazionale “Spazi per l’Italia”, con una nuova offerta destinata non soltanto alle realtà imprenditoriali locali, ma anche a professionisti e lavoratori che possono svolgere la propria attività da remoto.

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