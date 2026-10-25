Regionali 2027, La Vardera verso Palazzo d’Orléans: l’apertura di Conte riaccende il confronto

Agli Stati generali di Progetto Civico Italia, a Roma, il leader M5S rilancia il dialogo nel centrosinistra. La Varderaprosegue il suo percorso verso la candidatura alla guida della Regione, con il modello Agrigento del sindaco Michele Sodano come esperienza civica da riproporre su scala regionale.

AGRIGENTO – Giuseppe Conte apre al confronto nel centrosinistra in vista delle Regionali siciliane del 2027. «Questa settimana ci dobbiamo vedere per iniziare a confrontarci sul programma», ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle, secondo quanto riportato da la Repubblica il 24 ottobre, a margine degli Stati generali di Progetto Civico Italia a Roma.

Il dato certo, al 25 ottobre, è che Ismaele La Vardera resta in campo e che il confronto politico sulle alleanze è destinato a proseguire.

Conte e il confronto con La Vardera

Conte può giocare un ruolo decisivo nel percorso verso l’intesa: l’apertura al confronto sul programma lascia spazio anche alla candidatura di La Vardera, che punta a ottenere il sostegno del Movimento 5 Stelle e delle altre forze progressiste. La partita per Palazzo d’Orléans entra così in una fase cruciale: il prossimo banco di prova sarà capire se il dialogo si tradurrà in un accordo sul nome del candidato.

Onorato, Sodano e il modello Agrigento

La Vardera punta sulla rete civica di Alessandro Onorato, che ha sostenuto la sua candidatura alla guida della Regione. In questo percorso si inserisce anche il sindaco Michele Sodano: l’esperienza amministrativa di Controcorrente ad Agrigento diventa un modello da riproporre su scala regionale per sostenere il progetto politico del movimento.

La partita entra nel vivo

Conte può giocare un ruolo decisivo nel percorso verso l’intesa: l’apertura al confronto lascia spazio anche alla candidatura di La Vardera, che punta a ottenere il sostegno del Movimento 5 Stelle e delle altre forze progressiste.

La partita per Palazzo d’Orléans entra così in una fase cruciale: il prossimo banco di prova sarà capire se il dialogo si tradurrà in un accordo sul nome del candidato.

Fonti: la Repubblica, 24 ottobre 2026; AgrigentoOggi.it, 7 settembre 2026; ANSA, settembre 2026.

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