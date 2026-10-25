L’attesa è ormai alle stelle nella città marinara e in tutta la provincia di Agrigento. Mercoledì 28 ottobre, il leggendario veliero Amerigo Vespucci, storico fiore all’occhiello e nave scuola della Marina Militare, farà nuovamente il suo ingresso trionfale nel porto di Porto Empedocle. L’unità navale rimarrà ormeggiata nella banchina empedoclina fino a venerdì 30 ottobre, nell’ambito della Campagna d’Istruzione 2026. La sosta nella città siciliana rappresenterà un momento di altissimo valore istituzionale e sociale, sancendo un’importante occasione di incontro tra la Marina Militare e la cittadinanza.

Residenti, turisti e appassionati avranno la straordinaria opportunità di salire a bordo e conoscere da vicino una delle unità più rappresentative della Forza Armata, universalmente riconosciuta come simbolo della tradizione marinaresca italiana e ambasciatrice del nostro Paese e del “Made in Italy” nel mondo. Il programma della tre giorni è fitto di impegni.

Durante la permanenza in porto, sono previste visite a bordo da parte delle massime autorità locali, delle istituzioni e delle scolaresche del territorio, oltre a momenti di incontro dedicati alla stampa per illustrare i dettagli della campagna navale. Il momento più atteso resta comunque l’abbraccio con la popolazione. La Marina Militare ha infatti reso noti gli orari in cui il pubblico potrà salire a bordo per ammirare i dettagli in legno pregiato, le vele e i segreti del leggendario veliero.

Il programma delle visite a bordo: Mercoledì 28 ottobre: dalle ore 14:30 alle ore 18 (ultimo accesso consentito); Giovedì 29 ottobre: dalle ore 14:30 alle ore 18 (ultimo accesso consentito). L’appuntamento con la storia, il fascino e l’orgoglio tricolore è fissato: Porto Empedocle è pronta a dare il suo più caloroso benvenuto alla “nave più bella del mondo”.

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