Le donne di Pirandello, il sentiero di San Biagio, perfino un bunker. Naturalmente Agrigento continua a portare alla scoperta della città di Agrigento, invitando a conoscerla camminando. Da domani (venerdì 13 novembre) si tornerà al Teatro Pirandello per ascoltare le donne a cui il drammaturgo ha dato voce, poi si entrerà nelle antiche masserie di Ragabo e si cercheranno le storie del Rabato, si guarderà Agrigento attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica e

Venerdì 13 novembre alle 17.30, nell’atrio del Teatro Pirandello, si incontrano due donne che la letteratura ha consegnato al giudizio degli altri. Sono Marta Ajala, protagonista del romanzo di Pirandello, L’esclusa, ed Esmeralda, la zingara di Notre-Dame de Paris, le loro vicende si incrociano sul peso delle convenzioni e delle apparenze. Con Arianna Vassallo, Manuela Bennardo e Gabriele Puma, coreografie di Siria Crapanzano. Prenotazioni al 338 1911129.

Sabato 14 novembre alle 9, si cambia paesaggio. Dal cimitero di Piano Gatta si parte con Archeo Trekking Tour per Ragabo, dove le masserie sorte con la colonizzazione baronale conservano le tracce della vita quotidiana del latifondo. Visitandole si potrà capire come erano organizzate le case rurali, quali attività vi si svolgevano e come il lavoro di generazioni abbia modellato la campagna agrigentina. Domenica 15 novembre , dalle 9.30 alle 13, sarà il fotografo Angelo Pitrone a proporre un altro modo di leggere la città: il workshop parte dal Circolo dei Nobili e prosegue all’aperto, cercando luoghi, persone, dettagli e atmosfere da raccontare per immagini. Prenotazioni al 328 1828905.

Giovedì 19 e giovedì 26 novembre due giornate dedicate alle scuole coinvolte nel laboratorio Mare Nostrum: si costruirà un grande diorama che dalla città attraversa la spiaggia e scende sott’acqua, fino al mare aperto. Il paesaggio prende forma pezzo dopo pezzo e consente di osservare come cambiano gli ambienti dalla terraferma ai fondali.

La mattina di sabato 21 novembre, si entra al Giardino Botanico per la Giornata nazionale degli alberi. Domenica 22 novembre alle 9.30 un altro percorso alla scoperta di Agrigento invisibile: il nuovo itinerario, da piazza Pirandello al Rabato, segue il filo delle storie di chi ha abitato questi luoghi, tra personaggi, mestieri, tradizioni, leggende e memorie popolari.

Venerdì 27 novembre alle 17, nel foyer del Teatro Pirandello, tocca a Pupe, siamo! Donne, maschere e fili invisibili nell’universo pirandelliano: da Ersilia Drei di Vestire gli ignudi a Donata Genzi di Trovarsi, fino alla Figliastra dei Sei personaggi in cerca d’autore, la performance attraversa le storie di donne alle prese con ruoli che altri hanno scritto per loro, arrivando a lambire i tanti casi di violenza sulle donne dei nostri giorni. Alle parole di Pirandello si intrecciano le musiche di Mia Martini, Gabriella Ferri, Cesare Cremonini, Elisa e La Niña. Con Arianna Vassallo, Adriana Patti, Elena Nicotra e Marzia Pirrera. Informazioni e prenotazioni al 338 1911129.

Sabato 28 novembre . Si anticipa di un giorno (partenza alle 9 dal Museo archeologico Griffo) l’escursione con raccolta piante alimurgiche, officinali, e le erbe spontanee nelle campagne agrigentine. Naturalmente Agrigento invita così a vivere una nuova esperienza immersiva tra i profumi, i colori e le tradizioni della nostra terra. Si imparerà a riconoscere le caratteristiche, gli usi tradizionali e il legame profondo tra biodiversità, cultura contadina e territorio.

Domenica 29 novembre il mese si chiude con un’ultima passeggiata: si ritorna alla zona di San Biagio con la guida di Marco Falzone (ritrovo alle 9 al cimitero Bonamorone) per scoprire anche il santuario rupestre, la necropoli greca, il mulino, la porta II, il bunker di casa Sanfilippo, il quartiere punico, la porta I. Prenotazioni al 380 7985180.

La partecipazione è sempre gratuita. Programma su www.naturalmenteagrigento.it.

È disponibile gratuitamente anche l’App AgreenGento.

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